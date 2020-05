Quand Mark Cuban compare les transferts de James Harden et de Kristaps Porzingis

Il avait tâté le terrain une première fois, et il avait essuyé un refus. C’est pour cette raison que Mark Cuban a été le premier surpris lorsque les Knicks l’ont rappelé pour lui dire qu’ils étaient finalement OK pour lui céder Kristaps Porzingis. C’était il y a 15 mois, et il en avait été « abasourdi ».

« Très abasourdi » précise-t-il dans l’émission « Moose & Maggie ». « Ça arrive en NBA… C’est comme le transfert de James Harden. Quand Harden a été transféré de OKC aux Rockets, j’étais là me dire : « Mais pourquoi on nous l’a pas proposé ? » On n’était pas impliqués. Il y a eu un appel, et les Rockets ont accepté. Pour Porzingis, l’appel était pour nous« .

« On a laissé partir Steve Nash. C’était la chose la plus stupide que nous ayons fait »

Mark Cuban explique que les GM discutent en permanence, et ils lancent des perches et demandent à tout hasard si tel ou tel joueur serait un jour transférable.

« On avait déjà eu des discussions. Les GM parlent tout le temps. On est prêt à le faire si jamais vous souhaitez le lâcher… On avait l’habitude de recevoir des appels pour Dirk : « On vous donnera A, B, C, D, E et F ». Mais on n’a jamais transféré Dirk. Dans le cas de Porzingis, les Knicks ont changé d’avis. »

Quinze mois plus tard, c’était un coup de maître des Mavericks et une belle boulette des Knicks. Mais Mark Cuban ne les blâme pas puisqu’il a aussi fait des erreurs…

« Chaque équipe a ses raisons… On a laissé partir Steve Nash. C’était la chose la plus stupide que nous ayons fait. À l’époque, des conseillers médicaux nous disaient que son dos ne tiendrait pas. Évidemment, ce conseil n’était pas bon. Les Knicks avaient pris leur décision, et ils ont fait ce qu’ils voulaient faire, et parfois ça ne marche pas. »