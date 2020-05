Alexey Shved prêt à revenir en NBA s’il y obtient un rôle important

Pas spécialement heureux à Minnesota, un peu tendre pour le jeu NBA mais intéressant à New York (14.8 points par match en 16 rencontres), Alexey Shved était reparti en Europe après 182 matches NBA entre 2012 et 2015 et moyennant un gros chèque avec le Khimki Moscou.

Même s’il a été approché par la NBA à l’été 2018, l’arrière avait préféré rester en Europe. Mais à 31 ans, il n’a pas encore fermé la porte à la grande ligue. Il faut simplement qu’on lui propose un véritable rôle dans une équipe.

« Je pense que si une proposition sérieuse nous parvient de la NBA et ce n’est même pas une question d’argent, mais de rôle, ce ne sera pas facile de le garder avec nous », avance Pavel Astakhov, le GM du Khimki Moscou dans des propos rapportés par Eurohoops. « Il accepterait un challenge, mais avec certaines garanties sportives de la franchise et du coach. S’il n’obtient pas une telle offre, je ne vois aucune raison pour lui de changer d’équipe. Ici, c’est un leader absolu. »

Le Khimki Moscou aimerait bien évidemment conserver son meilleur joueur, mais Alexey Shved est libre cet été et il serait déjà ciblé par Zénith Saint-Pétersbourg.

« Bien évidemment, on veut le garder et des négociations préliminaires ont déjà été entamées avec ses agents », poursuit Pavel Astakhov. « Mais avec la situation actuelle, tout est sur pause. Si on termine la saison, on pourra immédiatement avancer dans les négociations. »