Free agent cet été, Meyers Leonard se sent bien à Miami

Meyers Leonard sera totalement libre lors de la prochaine free agency. Mais de retour aux affaires après avoir été touché à la cheville début février, le pivot de 28 ans a indiqué qu’il ferait de l’offre du Heat sa priorité au cours de son opération séduction livrée dans le podcast de John Canzano, journaliste pour The Oregonian.

« Je suis dans un bon endroit ici à Miami, » a-t-il déclaré. « J’ai vraiment l’impression d’aider Jimmy (Butler) et Bam (Adebayo) de bien des façons. Je permets d’espacer le jeu, je leur donne des occasions d’attaquer les couloirs de pénétration et de courir en transition. Encore une fois, ça ne me dérange d’être utilisé pour le travail physique. Ça ne me dérange pas de devoir batailler au rebond sur chaque possession, ou de ne pas être le gars qui prend tous les tirs. Ce qui m’importe, c’est de gagner ».

Un rôle précieux des deux côtés du parquet

En défense aussi, Meyers Leonard apporte sa contribution, son équipe ayant encaissé en moyenne 105.5 points sur 100 possessions lorsqu’il était sur le parquet cette saison, contre 109.6 en son absence. Le fruit d’un travail de longue haleine pour l’ancien intérieur de Portland, souvent critiqué de ce côté du parquet dans l’Oregon.

« Il y a le fait de communiquer. Je continue aussi de m’améliorer sur la défense du pick-and-roll, à être plus rapide sur l’aide défensive, » a-t-il ajouté. « Je sais que je suis limité dans certains aspects, mais je continuer à progresser dans ces secteurs du jeu. Je suis aussi un bon défenseur d’équipe et pas mauvais au contre aussi ».

La franchise floridienne, qui doit aussi gérer les cas de Goran Dragic, Derrick Jones Jr. ou encore Jae Crowder, dans la même situation, sait l’importance de Meyers Leonard dans son arsenal. Miami devrait donc lui proposer un nouveau contrat même s’il faudra la jouer fine, entre la baisse du salary cap à venir, les autres dossiers du même genre à gérer, et la volonté de garder un maximum de marge de manœuvre pour recruter une superstar en 2021.