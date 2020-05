Chris Paul prévient qu’il y aura des « décisions difficiles à prendre »

Président du syndicat des joueurs, Chris Paul est en contact permanent avec les basketteurs de NBA mais aussi Adam Silver. Le meneur du Thunder a un rôle clé dans les discussions actuelles sur une possible reprise, et comme la majorité de ses confrères, il est pour une reprise de la saison.

« Il va y avoir beaucoup de discussions difficiles et beaucoup de décisions difficiles à prendre » prévient-il dans l’émission « The Jump » sur ESPN. « Mais avec l’équipe qui nous entoure, je pense qu’au final, on obtiendra ce qu’on veut. Évidemment, on veut jouer. On veut tellement jouer… Je pense qu’il y a un consensus là-dessus à l’intérieur de la ligue. On le souhaite, et évidemment dans les conditions les plus sûres possibles. Mais le plus important, c’est que le basket nous manque. »

Le problème, c’est que le risque zéro n’existe pas, et tant qu’il n’y aura pas de vaccin, les joueurs devront vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Jusqu’à quel point, les joueurs sont prêts à faire des sacrifices sur leur santé ? « Je n’ai pas les réponses. Je n’ai pas toutes les réponses » reconnaît Chris Paul. « Mais je sais que les gens bossent sans relâche pour essayer de trouver des solutions. Je pense que c’est une combinaison de plusieurs choses, et au final, actuellement, personne n’imaginait ça, et personne n’imaginait que ça arriverait. »

Pour l’instant, et encore pour deux à quatre semaines, la NBA et les joueurs « essaient de voir à quoi ça ressemblera, et tant que nous n’aurons pas ces réponses et qu’on ne sortira pas un plan, il faut en gros attendre. »