17 mai 2010 : les Suns trop friables pour « Black Mamba » et les Lakers

LA Lakers 128 – 107 Phoenix

Après six victoires de rang face aux Blazers et aux Spurs, les Suns arrivaient en confiance au Staples Center.

Mais à l’image des Celtics de l’autre côté du pays, les Lakers ont activé le mode champions : avec un cinq majeur à 56% de réussite aux tirs emmené par un Kobe Bryant à 40 points et un public bouillant, les Californiens n’ont laissé aucune chance à leurs hôtes.

Ceux-ci se sont accrochés jusqu’à la pause, avant que le « Black Mamba » ne se déchaîne avec 21 points dans le troisième quart-temps : morsure fatale. Pau Gasol a été efficace au possible avec 21 points à 10/13, Lamar Odom sort un 19/19 aux points et aux rebonds, et avec ce niveau-là, Los Angeles sera compliqué à battre.