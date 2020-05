Nike : ambiance Knicks pour la Foamposite One

À la reprise de la NBA, il ne serait pas étonnant de voir Spike Lee se balader au bord du parquet du Madison Square Garden avec une nouvelle paire de chaussures. Le 21 mai, Nike va remettre en vente une Foamposite One arborant le bleu et orange des Knicks. Quelques touches dorées sont aussi de la partie.

Si son look semble toujours aussi futuriste, la Foamposite One fête ses 23 ans cette année. Elle était arrivée sur le marché en 1997. Lourde et rigide par rapport aux modèles actuels, elle se fait désormais rare sur les parquets.

Elle reste aussi très chère. Tarif annoncé pour ce prochain coloris : 230 dollars.

