Kevin Durant : « Je reviendrai quand ce sera le moment »

Lancé il y a deux semaines par Lil Wayne, Young Money Radio s’est offert deux invités de luxe cette semaine avec Eminem et… Kevin Durant. Depuis l’arrêt de la saison NBA, certains l’imaginent retrouver les terrains au moment de la reprise, mais le MVP 2014 refroidit leur enthousiasme.

Comme l’a dit Sean Marks, c’est « une décision à 110 millions de dollars », et Lil Wayne lui rappelle les propos de son GM. « C’est comme ça… Tout le monde attend mon retour… Il y a beaucoup d’émotions derrière tout ça. Je le comprends. J’ai conscience que c’est un business. Mais je reviendrai quand ce sera le moment. »

Selon le New York Post, qui cite des sources proches des Nets, Durant avait commencé à effectuer des cinq-contre-cinq tout terrain au moment de l’arrêt de la NBA, le 11 mars dernier. Forcément, avec deux mois de convalescence et d’entraînements en plus, il ne devrait plus être loin d’un retour, mais il assure que personne ne lui force la main.

« Evidemment, tout le monde est nerveux à l’idée de voir comment Kyrie et moi allons jouer ensemble, surtout lui et moi. C’est une nouvelle situation » rappelle Durant. « Nos jeux correspondent, vous voyez ce que je veux dire ? On peut faire les mêmes choses, on est similaires. Donc, c’est juste une question de trouver comment jouer ensemble. »