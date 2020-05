Abdel Nader impatient de représenter l’Égypte en compétition officielle

Né à Alexandrie, Abdel Nader est arrivé aux États-Unis à l’âge de trois ans, à Chicago pour être précis, une des capitales mondiales du basket. Mais l’ailier du Thunder n’oublie pas ses racines. Mieux, il les entretient depuis plusieurs années et s’affiche comme un des meilleurs ambassadeurs du basket égyptien.

« Je parle régulièrement, depuis plusieurs années, avec les coachs, la fédération, son vice-président Mohamed Abdelmotaleb, et je suis de près les meilleurs jeunes du pays aux États-Unis et en Europe » décrit-il sur le site de la FIBA. « Je les soutiens pour continuer à faire progresser le basket égyptien. »

« Je reçois tellement d’amour en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord »

Depuis son arrivée en NBA, il exprime son désir de jouer avec les Pharaons mais à 26 ans, il n’en a pas encore eu l’occasion. L’ancien Celtic espère qu’elle se présentera très vite. « J’ai hâte et je suis excité par l’opportunité de porter le nom de mon pays sur un parquet » avoue-t-il, et conscient du symbole qu’il représente.

« C’est une belle sensation et un honneur de pouvoir représenter mon pays en NBA. Je reçois tellement d’amour en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord car je suis le seul joueur arabe de NBA, et je prends cette responsabilité très au sérieux » affirme-t-il ainsi.

Il pourrait avoir l’occasion de réaliser son rêve en aidant la sélection nationale à se qualifier pour le prochain AfroBasket, si son calendrier le lui permet. Sinon, il pourra la rejoindre au Rwanda si elle accomplit la formalité des qualifications, mais dans tous les cas, il y a peu de doutes que ce rêve lui échappe.