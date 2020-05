NCAA : Mo Williams nommé coach d’Alabama State

Devenu assistant coach deux ans après sa retraite de la NBA, Mo Williams avait mis le pied à l’étrier dans une situation confortable, aux côtés de Mark Gotfried, son ancien entraîneur à la fac d’Alabama.

Avec les Matadors de CSU Northridge, il n’a pas fait de miracles avec 13 victoires pour 21 défaites l’an passé, puis 15-17 sur cette saison inachevée. Son objectif était néanmoins de devenir « head coach » en NCAA, et son souhait a été exaucé hier avec sa nomination en tant qu’entraîneur d’Alabama State. L’ancien NBAer est aux anges !

« C’est un grand jour pour les Hornets. Je suis extrêmement heureux de faire partie de la famille et j’ai hâte de relever ce défi. Allez les Hornets ! »

À 37 ans seulement, Mo Williams n’a donc pas traîné dans sa reconversion. Ses 13 saisons en NBA, dont une cape All-Star et cette bague en fin de carrière, en 2016, sont un sacré bagage.

« On est très content de la direction prise par notre équipe masculine de basket qui bascule dans une nouvelle ère », a commenté la directrice des sports de l’Université, Jennifer Lynne Williams, dans un communiqué officiel. « Mo Williams cochait toutes les cases. Sa passion et son leadership sont très parlants. Et puis, il n’est pas étranger au Sud, ayant joué au lycée dans le Mississippi et à l’université à Alabama. »

Mo Williams sera officiellement intronisé par Alabama State durant une visioconférence la semaine prochaine.