Joffrey Lauvergne ne ferme pas la porte à un retour en NBA

Joffrey Lauvergne en NBA, épisode II ? Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec Fenerbahce cet été, le Français ne ferme pas la porte à un éventuel retour dans la grande ligue.

« On va voir, toutes les options sont sur la table, il n’est pas impossible de retourner en NBA, » indique-t-il à un média serbe. « Au final, rien n’est certain à l’heure actuelle à cause du coronavirus. Nous verrons ce qu’il se passera, mais le plus important est de continuer à jouer et d’être en bonne santé. J’espère que la saison va se poursuivre et si ce n’est pas le cas, j’attends avec impatience la prochaine. »

On rappelle que Joffrey Lauvergne a été drafté par les Grizzlies en 2013, à la 55e position.

Envoyé dans la foulée vers les Nuggets, l’intérieur est resté deux ans à Denver, en y produisant notamment sa meilleure saison à 8 points et 5 rebonds de moyenne en 2015-2016. Il était ensuite passé par le Thunder et les Bulls, avant une dernière saison avec les Spurs.

En 2018, il avait signé un contrat de deux ans avec le club turc dans l’optique de remporter l’Euroleague. Un trophée que l’équipe avait remporté en 2017 avant d’échouer l’année suivante en finale.

« Après le Partizan, j’avais trois objectifs, » poursuit Joffrey Lauvergne, utilisé de façon très aléatoire par son coach, Zeljko Obradovic. « Le premier était de jouer pour l’équipe nationale, j’y suis parvenu et je dois citer les deux médailles de bronze, l’or, et les Jeux olympiques dont je suis très fier. Je souhaitais aussi jouer en NBA, ce que j’ai fait. Mon autre objectif est la raison pour laquelle j’ai décidé de venir à Fenerbahce, malgré une dernière année de contrat en NBA, était de gagner l’Euroleague. Pour le moment, nous ne sommes peut-être pas dans la meilleure position mais j’espère que mon vœu se réalisera. »