La Coupe du monde 2023 aura lieu du 25 août au 10 septembre, avec une finale à Manille

On savait que la Coupe du monde 2023 resterait en Asie, et la FIBA vient d’en dévoiler les détails, l’épreuve devant se dérouler du 25 août au 10 septembre, avec des phases de poules au Japon, en Indonésie et aux Philippines, et des phases finales dans ce dernier pays, le match pour le titre devant se dérouler à Manille.

Comme pour la Coupe du monde 2019, qui avait eu lieu en Chine, la FIBA garde son système avec 32 sélections.

Les qualifications suivent les règles (complexes) implantées depuis 2017, avec six fenêtres qualificatives étalées sur une période de 15 mois dans les quatre zones (Afrique, Amériques, Asie/Océanie et Europe).

Ces fenêtres pour la Coupe du monde 2023 se dérouleront de novembre 2021 à février 2023, avec 80 équipes nationales engagées pour décrocher leur participation au tournoi, le Japon, l’Indonésie et les Philippines étant déjà qualifiées en tant qu’organisateurs. La première fenêtre qualificative se tiendra du 22 au 30 novembre 2021.