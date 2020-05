Ivica Zubac inspiré par l’arrivée en NBA de son cousin, Zoran Planinic

Dirk Nowitzki ? Tony Parker ? Pau Gasol ? Aucune de ces légendes européennes n’a été la première source d’inspiration chez Ivica Zubac pour atteindre la NBA. Son nom est bien moins ronflant : Zoran Planinic, qui n’est autre que le cousin de l’actuel pivot des Clippers.

« Ce qui m’a vraiment poussé à aller plus loin avec le basket, c’est que mon cousin a également intégré la NBA en 2003, l’année où il a été drafté », livre le Croate sur Sports Illustrated. Ivica Zubac n’a alors que six ans lorsque son aîné, sélectionné par les Nets à la 22e position, débarque dans la grande ligue.

Remplaçant de Jason Kidd, Zoran Planinic restera trois saisons dans le New Jersey sans avoir beaucoup d’opportunités d’y briller, avant de revenir sur le Vieux continent. « Le voir venir du même endroit que celui où j’ai grandi m’a fait réaliser que je pouvais le faire aussi, » poursuit le pivot. « S’il peut le faire, je peux le faire aussi ». C’est ce qui m’a le plus motivé, le fait de le voir être drafté et de jouer en NBA. »

Dès son adolescence, le jeune Zubac a dû suivre sa voie. « J’ai dû déménager dès mes 14 ans et vivre seul dans la capitale de la Croatie, » se souvient l’intéressé. « C’est là que c’est devenu assez sérieux. À partir de là, j’ai joué dans l’équipe nationale croate. »

Quelques années plus tard, Ivica Zubac franchit une nouvelle étape en étant sélectionné par les Lakers au second tour de la Draft 2016. En pleine reconstruction, la franchise décide de faire appel à lui immédiatement, et le voilà qu’il quitte sa Croatie où il a grandi pour traverser l’Atlantique.

Pas une chose aisée à son jeune âge puisque le pivot effectue ses premiers pas en NBA à seulement 19 ans.

Mais aujourd’hui Ivica Zubac est devenu un pivot NBA établi, titulaire d’un candidat au titre, et à son tour une source d’inspiration pour la jeunesse croate.