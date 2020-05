Documentaire : plongée au cœur du Bénin avec Ian Mahinmi

Avec sa fondation « I AM », l’équipe de Ian Mahinmi se rend au Bénin chaque été pour organiser un camp de basket afin d’offrir une opportunité aux jeunes basketteurs, garçons et filles, mais aussi aux coaches venus des quatre coins du pays, de se retrouver pour travailler et progresser. Pendant trois jours, les pensionnaires travaillent dur et le meilleur d’entre eux est sélectionné pour participer au camp « Basketball Without Borders » Afrique.

Petit à petit, plusieurs jeunes ont déjà démontré l’étendue de leur talent. Deux d’entre eux ont ainsi pu rejoindre la France pour continuer à progresser, un autre est désormais aux Etats-Unis.

« Nous avons labouré un peu la terre, afin de semer ce que tu appelles les camps de basket ici au Bénin. Et quand on regarde depuis le début, on peut dire que les graines ont germé », a ainsi déclaré le père de Ian Mahinmi, Alfred, originaire du Bénin et voix-off du documentaire.

Situé en Afrique de l’Ouest, entre le Togo et le Nigeria, le Bénin est donc le pays d’origine du papa de Ian Mahinmi. On peut également voir l’importance pour le joueur de venir se ressourcer sur la terre de ses ancêtres, dans le Zou, un département du sud du pays.

Le père de Ian Mahinmi donne également la signification de son nom de famille. « Il veut simplement dire : je serai toujours votre défense, je serai toujours à vos côtés ». Une définition qui colle bien à Ian Mahinmi, force de dissuasion du haut de ses 2m11 sur un terrain mais également porteur d’une bonne humeur contagieuse.