Système D : Jarrett Culver s’est trouvé une location avec un terrain

Comme de nombreux joueurs NBA, Jarrett Culver s’apprêtait à vivre son confinement en appartement du côté de Minnesota. Mais le rookie des Wolves s’est rapidement rendu à l’évidence, la mission s’annonçait compliquée.

« Je suis devenu fou les deux premiers jours, sans pouvoir shooter. J’embêtais tout le monde en disant que j’avais besoin de trouver un un terrain, que j’avais besoin de prendre des tirs ».

Toute la franchise mobilisée

Il a donc contacté son agent, Chris Emens, et le vice-président de sa franchise, Gersson Rosas, pour l’aider à trouver une solution. « En tant qu’organisation, nous avons toujours été centrés sur les joueurs et la famille, » a déclaré ce dernier. « Nous voulions trouver une solution pour Jarrett et sa famille ».

Toutes les options ont été envisagées, avec pour première condition de respecter les règles de sécurité, comme d’investir la maison de Kevin Garnett (indisponible à la location), ou celle de l’ancien footballeur américain Randy Moss qui disposait également d’un terrain intérieur, mais dont le loyer a refroidi les ardeurs du camp Culver.

C’est alors que la bonne idée est apparue : louer un logement Airbnb équipé d’un terrain ! C’est là que Minnesota et son climat polaire ont été un atout pour Jarrett Culver, la ville étant visiblement dotée de nombreuses résidences secondaires de grand luxe non occupées et disposant d’un fameux terrain « indoor ».

« C’est ça le truc avec Minnesota. Il y a des terrains en intérieur dans beaucoup de ces nouvelles bâtisses », a glissé son coach, Ryan Saunders, natif de la ville.

Eden Prairie, son paradis sur terre

Les dirigeants des Wolves se sont assurés de plusieurs impératifs avant de donner leur feu vert : que la maison ait été inhabitée pendant les semaines précédentes afin qu’il n’y ait aucun risque de contamination, qu’elle soit meublée, que le joueur dispose (au même titre que tous ses coéquipiers) de quoi nettoyer et désinfecter d’éventuelles livraisons venant de l’extérieur (avec une règle stricte : jamais de transaction de la main à la main) et le meilleur pour la fin, vivre son confinement en compagnie de ses deux grands frères, JJ, 22 ans, et Trey, 23 ans.

Une fois que toutes les conditions étaient réunies, le trio s’est donc installé à Eden Prairie, où Jarrett Culver vit désormais comme un poisson dans l’eau, à moins de 20 kilomètres du Target Center ! Avec, cerise sur le gâteau, deux logos des Wolves sur le parquet indoor de sa location.

Tout va désormais pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Jarrett Culver, même lorsque le programme NBA Jr lui demande de participer à l’effort collectif en envoyant une vidéo d’un exercice basique pour permettre aux enfants du monde entier de continuer à s’entraîner : le dribble par dessus la ligne. Même si son terrain ne dispose pas de marquage au sol, l’arrière, devenu expert en système D, a ainsi tourné sa vidéo avec… un manche à balai !