Kyrie Irving effectue un don de masques et de nourriture pour les Sioux

« Je suis Hela de la tribu des Sioux de Standing Rock », affiche fièrement Kyrie Irving dans la description de son compte Instagram. Le meneur avait hérité de ce nom, signifiant « petite montagne », lors d’une cérémonie en son honneur en août 2018 à Standing Rock.

Le joueur se mobilise aujourd’hui pour cette réserve qui s’étend sur le Dakota du Nord et du Sud.

Selon KX News, Kyrie Irving s’est associé à Nike pour effectuer un don de 17 palettes de nourriture, distribuées dans les huit districts tribaux de la réserve, selon leur population. Dans le contexte épidémique, il a également fait don de 3 000 masques N95 pour les travailleurs de la tribu.

« Honnêtement… ça nous laisse un peu sans voix parce qu’on se rend compte que les gens de l’extérieur se soucient de notre peuple avec autant de passion que nous et c’est génial », explique ainsi une responsable des lieux.

On rappelle que le joueur est lié à la tribu par sa mère, décédée en 1996 à l’âge de 29 ans. Les grands-parents et les arrières grands-parents d’Elizabeth Ann Irving étaient ainsi citoyens de la tribu, avant qu’elle ne soit de son côté adoptée, neuf jour après sa naissance, par un pasteur protestant et sa femme.