Faits divers : Shannon Brown arrêté pour des coups de feu

C’est une histoire malheureusement trop banale aux Etats-Unis et qui aurait encore pu tourner au drame. Celle-ci s’est déroulée la semaine dernière en Georgie, dans le comté de Fayette plus précisément où réside l’ancien joueur NBA Shannon Brown, 34 ans, qui a fait usage de son fusil pour dissuader des badauds de s’aventurer sur sa propriété mise en vente.

Selon Philip Nelson, porte-parole du département de police de Tyrone, le couple de badauds en question, cherchait une maison à acheter dans le coin et avait simplement vu le panneau « for Sale » (à vendre) à l’entrée, leur donnant envie d’en voir plus. Bien mal leur en a pris !

Un certain sens de l’hospitalité

C’est là que les versions restent à être confrontées. Le couple assure qu’il s’est annoncé, que la propriété était ouverte et qu’il a pénétré sur les lieux après avoir entendu quelqu’un à l’intérieur de la propriété leur dire d’entrer. C’est à ce moment là que Shannon Brown serait sorti avec un fusil pour tirer 5 à 6 coups en leur direction, les forçant à rebrousser chemin.

Après avoir été prévenue peu avant 22h, la police a donc arrêté Shannon Brown pour voie de fait et a entendu l’ancien joueur NBA qui s’est défendu en indiquant qu’il pensait que les deux individus s’apprêtaient à entrer par effraction chez lui. La police a constaté la présence d’une douille sur le sol et donc du panneau « à vendre » à l’entrée de la propriété. En attendant d’en savoir plus sur cette histoire, Shannon Brown n’a clairement pas marqué des points s’il envisageait une reconversion dans l’immobilier…