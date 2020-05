Réseaux sociaux : Giannis Antetokounmpo victime d’un hacker

C’est suite à une série de tweets pour le moins étranges que l’information a fini par sortir. Sur son compte twitter, Kostas Antetokounmpo le frère de Giannis Antetokounmpo, a signalé que son frère avait été victime d’un pirate informatique.

Celui-ci ne s’est pas contenté de dérober les accès aux réseaux sociaux de la star. « Le compte twitter, le téléphone, le mail et les comptes bancaires ont été hackés ! », est-il écrit sur le tweet posté par Kostas Antetokounmpo. Il s’excuse sincèrement pour tout ce qui a été tweeté et il sera de retour dès que possible ! Les choses qui ont été dites par ce hacker étaient extrêmement inappropriées et dégoûtantes ! »

Les comptes de ses réseaux sociaux ont été supprimés depuis et les Bucks ont annoncé avoir lancé une enquête.