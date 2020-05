Udonis Haslem prêt à transmettre le flambeau aux plus jeunes ?

Arrivé en provenance de… Chalon-sur-Saône en 2003, Udonis Haslem est à Miami depuis bientôt vingt ans.

Même s’il ne joue pratiquement plus, l’intérieur vétéran reste un cadre du vestiaire et un joueur qui compte dans l’effectif d’Erik Spoelstra, et le poste 4 adepte du tir à mi-distance aurait aimé maîtriser la façon dont il aurait aimé raccrocher, avec quelques impératifs difficiles à concilier dans l’état actuel des choses.

« On fait tant de sacrifices, on se donne tellement pour pouvoir être en mesure de quitter le basket selon nos propres conditions, et pouvoir partir comme vous l’entendez, pas blessé, sans être viré de la ligue, » a-t-il déclaré. « Je veux juste prendre ma retraite, être à l’aise avec ça et partir. Je veux transmettre cette culture aux plus jeunes, parce qu’on croit vraiment en ça et en la génération qui arrive. Et je veux partir sur une note victorieuse, comme lorsque je suis arrivé. Si je pouvais choisir, je voudrais ces trois choses, qui ne sont plus réalisables aujourd’hui. Donc c’est quelque chose à laquelle je dois réfléchir ».

Symbole de l’état d’esprit du Heat

En attendant de savoir s’il raccrochera ses chaussures, Udonis Haslem (qui fêtera ses 40 ans le 9 juin) se verrait bien poursuivre à Miami, pourquoi pas au sein du staff en charge du développement des joueurs, particulièrement pour continuer à véhiculer les valeurs, la culture du Heat, qu’il a représenté durant toutes ces années.

« Pour moi, tout est question de maîtriser son rôle. Tu ne peux pas choisir ton rôle dans cette ligue. À moins que tu veuilles te battre avec le coach en lui disant « Je veux plus de shoots, je veux plus de minutes », tu ne peux pas vraiment avoir de contrôle là-dessus, » a-t-il confié. « J’ai toujours essayé de maîtriser le rôle dans lequel j’étais. Ça n’a pas été facile, mais j’ai toujours voulu être une star dans chaque rôle que j’ai occupé et m’assurer qu’il avait de la valeur. Si tu me mets sur le banc et que je joue moins, je vais te montrer que j’ai toujours de la valeur dans ce rôle, que je suis toujours utile ».

Une mentalité qu’il aimerait sans doute continuer à insuffler à la jeune génération, lui qui a notamment pris le jeune gabonais Chris Silva sous son aile, organisant même des séances d’entraînement durant le confinement.