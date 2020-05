Celtics : les plus grands moments de la carrière de Larry Bird

Au lendemain de l’anniversaire de son panier mythique face aux Rockets en finale NBA, ESPN propose un Top 10 des plus grands moments de la carrière de Larry Bird aux Celtics. Bien évidemment, cette claquette main gauche réalisée derrière la planche fait partie du classement, mais c’est aussi l’occasion de revoir cette interception de légende face aux Pistons ou encore son record en carrière (et de franchise) face aux Hawks. Ce soir-là, Larry « Legend » ne pouvait rien rater, et il suffit de voir la réaction du banc d’Atlanta pour s’en convaincre.

A voir ou revoir, son duel face à Dominique Wilkins, ses triple double pour remporter deux de ses titres ou encore ce fameux soir de février 1986 où il avait décidé de shooter uniquement de la main gauche. C’était face à Portland et Bill Walton avait raconté les dessous de cette performance. « Il s’était fixé plein d’objectifs lors de ce road trip et il les avait tous atteints. Larry nous a réunis, la presse et les joueurs, et il nous a dit : « Demain soir, c’est le dernier match du road trip, et je vais jouer de la main gauche. Au moins trois quart-temps. »

En face, il y a les Blazers, seule équipe à avoir gagné au Boston Garden cette saison-là, et Bird va quasiment tenir parole puisqu’il va inscrire 20 de ses 47 points main gauche pour aller avec ses 14 rebonds et 11 passes. Le tout en plantant les paniers de l’égalisation et de la victoire.