Patrick Ewing s’est fait dérober ses deux médailles d’or olympiques et celle de son titre NCAA

Il n’en avait jamais parlé avant. Sur les ondes du « Dan Patrick Show« , Patrick Ewing a raconté la mésaventure qui lui est arrivée : il s’est fait voler des effets personnels et notamment des récompenses de sa carrière de joueur.



Le butin : trois médailles. Les deux premières étant celles en or gagnées en 1984 et 1992 aux Jeux olympiques. La troisième, celle de son titre NCAA de 1984 avec Georgetown.

« On a cambriolé ma maison à New York et volé mes deux médailles olympiques », explique l’ancien pivot des Knicks. « Donc j’ai appelé Jerry Colangelo (le patron de USA Basketball) et il a été génial en me faisant parvenir deux médailles de remplacement. »

En revanche, pour celle du titre universitaire, ce ne fut pas la peine de lui envoyer une réplique. Elle a été retrouvée, grâce à la négligence du voleur. « Quelqu’un a essayé de la vendre sur eBay, donc j’ai pu la récupérer. »