Pour son coach, Théo Maledon est prêt pour la NBA

Malheureusement coupé dans son élan par l’arrêt soudain de toute activité basket, Théo Maledon a néanmoins franchi le pas et inscrit son nom à la prochaine Draft NBA.

À 18 ans, il est encore très jeune pour partir dans la Grande Ligue, mais son coach à l’Asvel, Zvezdan Mitrovic, considère que son meneur est prêt pour ce défi, ne serait-ce que mentalement.

« Il est prêt », lance-t-il sur le podcast de nos confrères d’Envergure. « La NBA, c’est une motivation et un gros objectif pour lui. Il a vraiment envie d’évoluer au plus haut niveau possible. Je l’ai entraîné pendant deux ans et depuis le premier jour, il veut jouer en NBA. C’est toujours difficile de dire s’il pourra jouer mais mentalement, je peux vous dire qu’il est prêt. »

À l’instar de son patron à Villeurbanne, un certain Tony Parker, Théo Maledon est un talent précoce de notre championnat hexagonal. À vrai dire, il dame même le pion à son illustre aîné puisqu’il a déjà connu l’EuroCup et l’Euroleague pour ses deux premières saisons chez les pros. Forcément un avantage !

« Il faut déjà dire qu’il a réalisé une grande saison l’an passé. Il découvrait la Jeep Elite et l’EuroCup et il a été très bon », reprend Zvezdan Mitrovic. « On avait un programme pour lui l’été passé, afin qu’il se renforce musculairement. Mais il a joué avec l’équipe nationale, ce qui était une grande étape pour lui, mais il s’est blessé à l’épaule. Il a raté la présaison, ce qui était un problème. Il a mal commencé la saison mais il s’est amélioré au fur et à mesure. J’entraîne une équipe qui a des objectifs collectifs, donc je ne laisse pas mes joueurs s’occuper de leurs stats. On se concentre sur nos objectifs et on travaille. Mais cette saison a été une énorme expérience pour lui. »

« Ce n’est pas facile pour Maledon de défendre sur Wilbekin »

Traité de la même manière que les vétérans à l’Asvel, Théo Maledon s’est considérablement endurci. Son expérience dans la meilleure ligue européenne lui a non seulement permis d’apprendre énormément face à des gros calibres du continent mais aussi d’identifier ses faiblesses, notamment défensives.

« Je ne fais aucune différence entre les jeunes et les vétérans », assure Zvezdan Mitrovic. « Chaque joueur a un travail à faire sur le terrain. Bien sûr, les choses évoluent d’un match à l’autre. En début de saison, c’était délicat mais après, c’était mieux. Face à Barcelone et au Panathinaikos, il a fait deux grands matchs. Mais ce n’est pas facile. Ce n’est pas facile pour Maledon de défendre sur Wilbekin par exemple. Je l’ai sorti du match et je lui ai mis un coup de pression. Mais pas qu’à lui, à toute l’équipe et à Matthew Strazel et Antoine Diot aussi. Tous les joueurs ont un rôle à jouer. »

Cela dit, comme le soulignera Zvezdan Mitrovic lui-même, la NBA n’est pas la ligue où la défense est le plus important… Théo Maledon devrait au contraire bénéficier de cette transition dans un jeu plus ouvert et plus rapide.

« C’est un gros bosseur et ça dépendra de l’équipe où il tombe, dans quel système il jouera. Il maîtrise déjà le pick & roll et on a beaucoup bossé sur ses tirs en sortie d’écran, avec Jo Gomis. Il voit bien le jeu et il est grand pour un meneur. Je pense que le jeu NBA avec plus d’espaces et de jeu rapide sera plus adapté pour lui qu’en Europe où la raquette est fermée. Il va se renforcer et il pourra se créer beaucoup de situations après le pick & roll. »

De plus, meneur de grande taille, Théo Maledon a un profil physique très intéressant en NBA. Son potentiel peut l’amener à terme vers un rôle important de meneur organisateur, mais pas seulement.

« Maledon est un meneur avant tout », insiste Zvezdan Mitrovic. « Il va progresser chaque saison avec l’expérience. Plus il jouera, plus il progressera. Je l’ai beaucoup remis en place cette saison mais avec plus d’expérience et plus d’espace sur le terrain [en NBA], Théo va être un très bon meneur (…) Son jeu peut encore évoluer sur de nombreux aspects. Avec l’enchaînement des matchs cette année, il n’a pas pu travailler individuellement autant qu’on aurait voulu mais avec son profil, il peut devenir un joueur efficace au poste bas. Avec sa taille et ses épaules pour son poste, il peut y être très efficace. »

Friand de jeu sans ballon, Théo Maledon pourrait probablement évoluer indifféremment sur les deux postes arrières en fin de carrière, avec un tir extérieur plus fiable et l’art du jeu placé mieux maîtrisé. En tout cas, le jeune meneur de l’Asvel pourrait bien être une des surprises de la prochaine Draft grâce à sa belle maturité.