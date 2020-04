S’il avait déjà connu l’Europe avec une saison et deux matches d’EuroCup ces deux dernières années, Théo Maledon est entré dans le grand bain continental avec l’Asvel en octobre dernier. Pour ses premiers pas en Euroleague à 18 ans, le meneur tricolore n’a pas démérité avec 7 points, 3 passes et 2 rebonds de moyenne.

Toujours projeté dans le Top 10 de la prochaine Draft par certains sites spécialisés, il a la cote aux US du fait de son expérience déjà intéressante au niveau professionnel et de sa maturité dans le jeu malgré son jeune âge (comme Killian Hayes d’ailleurs). De là à traverser l’Atlantique cet été…

Rookie en Euroleague

Déjà champion de France et vainqueur de la Coupe de France (avec le titre de MVP de la finale en bonus), Théo Maledon ne se penche pas plus que ça sur la prochaine Draft NBA. « Je suis un petit peu, bien sûr », minimise-t-il au micro d’ESPN dans une longue session d’analyse vidéo. « Mais je ne regarde aucun joueur en particulier. »

Par contre, le garçon n’a pas hésité à aller à la salle cette saison, et plus spécialement celle de musculation. Meneur de grande taille, Théo Maledon s’est distinctement renforcé, et il a ainsi pu tenir tête à des cadors de l’Euroleague. « Ça vient avec le travail que je fais en musculation. Je me sens plus capable d’encaisser les chocs et de pénétrer dans la peinture. Je me sens plus athlétique. Avec ma blessure [à l’épaule], je ne pouvais pas faire toute ma muscu’ pendant un bon moment. »

Évidemment pris de court à quelques reprises en défense, le gamin de Villeurbanne a néanmoins appris de ses erreurs. Le type d’expérience qui peut démarquer un joueur sur le long terme en NBA.

« C’est plus difficile, il faut être plus concentré. En tant que rookie, je sais qu’on va m’attaquer et me mettre en position défavorable. L’objectif est de mettre de la pression et essayer de les forcer à prendre 1 ou 2 secondes de plus, ce qui peut perturber leur attaque. Le mieux est de pouvoir leur faire tourner le dos à l’attaque. Je sens que je progresse. Je veux être en pression sans m’exposer trop et puis aussi aider plus au rebond défensif. »

Théo Maledon a senti la pression monter d’un cran dans un match face au Barça, en Catalogne. S’il finira à 10 points, 3 rebonds et 3 passes, il lâchera aussi 4 balles perdues. Une autre leçon : « C’était une très bonne expérience parce qu’ils mettent la pression sur le porteur de balle pendant tout le match. Ça m’a montré l’intensité avec laquelle je dois jouer pour être à ce niveau de compétition. C’est une véritable chance pour moi de pouvoir affronter des joueurs de ce calibre et d’apprendre face à eux. C’est vraiment cool. »

Encore beaucoup de marge

Véritable éponge, Théo Maledon reçoit certes les conseils de son boss, Tony Parker, quand il en a besoin, mais c’est surtout l’assistant Jo Gomis qui façonne la pépite au quotidien. L’ancien meneur international a de l’expérience à revendre avec une belle carrière européenne (Valladolid, Malaga et Limoges notamment).

En l’occurrence, Théo Maledon et Jo Gomis ont beaucoup travaillé sur le jeu offensif de l’ancien de l’INSEP, et plus particulièrement sur la gestion du pick & roll, une forme de jeu essentielle en NBA : « Je pense que je suis meilleur maintenant parce que je force le défenseur à prendre une décision. Avant, j’attendais qu’il fasse quelque chose et je réagissais. Maintenant, c’est moi qui initie le mouvement et c’est donc plus facile de lire le jeu et prendre la meilleure décision. »

De même, sans le ballon, Théo Maledon a peu à peu acquis de meilleurs réflexes : « J’aime bien jouer sans ballon, même si j’ai tendance à rester un peu trop derrière la ligne à 3-points. En faisant de la vidéo, j’ai vu comment je pouvais apporter en proposant des coupes vers le cercle pour des paniers faciles. On joue souvent avec deux meneurs ensemble sur le parquet pour pouvoir profiter de ça. C’est quelque chose que je travaille avec Jo Gomis. On a regardé pas mal de vidéos de Jimmer Fredette qui fait beaucoup de « hop step » en sortie d’écran (ndlr : prise d’appuis pour pénétrer). En début de saison, j’utilisais beaucoup mon floater, que je travaille à l’entraînement mais je préfère obtenir des layup. Et dernièrement, j’arrivais à aller au layup plus souvent, à droite ou à gauche. La défense doit s’adapter. »

N’empêche, quand l’Asvel est à -2 face à Kaunas le 30 janvier dernier à l’Astroballe, c’est lui qui a le ballon du match entre les mains. Il s’élance en pénétration sur sa main gauche et semble dépasser son adversaire direct mais il finit main droite et se fait contrer. L’Asvel s’inclinera de 5 points face au Zalgiris mais Théo Maledon a désormais cette expérience, certes douloureuse mais précieuse, en magasin.

« J’ai encore beaucoup de marge dans le jeu en isolation. Je sais que je dois prendre plus d’espace sur mon dribble, et continuer à mieux maîtriser les changements de rythme. Et puis, les finitions autour du cercle. J’ai tendance à finir sur ma main droite alors que je sais que je peux le faire avec la gauche pour éviter le contre. »

Encore vert dans bien des aspects de son jeu, Théo Maledon a logiquement connu des périodes difficiles, à l’image de son équipe sur six défaites de rang en janvier. Mais il a aussi réussi à enchaîner quatre matchs d’affilée avec une évaluation au-dessus de la dizaine, et face à des cadors : le Fener, l’Efes, le Pana et le Zalgiris, dont son record à 19 points au Pirée.

Talent précoce, Théo Maledon a une chance de figurer parmi les plus hauts choix de Draft dans l’histoire française, qui commence à compter quelques noms qui pèsent. Sans grosse faiblesse et véritable bosseur, le jeune meneur de l’Asvel se dirige donc tout droit vers un avenir doré, quoiqu’il décide pour la suite de sa carrière.

Ses 19 points dans le chaudron de l’OAKA