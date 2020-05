Jamal Crawford n’a jamais oublié ce alley-oop venu d’ailleurs avec Blake Griffin

Voilà maintenant plus d’un an que Jamal Crawford est éloigné de la NBA, lui qui espérait toujours pouvoir relever un dernier défi en NBA à l’âge de 40 ans après sa dernière pige à Phoenix la saison passée.

En attendant d’y voir plus clair, le maître du « Shake & Bake » passe le temps en se remémorant ses meilleurs souvenirs. Au cours de ses 19 ans de carrière, Jamal Crawford a joué pour les Bulls, les Knicks, les Warriors, les Hawks, les Blazers, les Clippers, les Wolves et les Suns. De ces huit franchises, ses deux expériences préférées ont eu lieu chez les Knicks, où il a passé quatre saisons de 2004 à 2008, et les Clippers, où il est resté de 2012 à 2017.

New York pour l’ambiance électrique et l’énergie du Madison Square Garden, Los Angeles pour la montée en puissance des Clippers mais aussi le show réalisé par l’équipe à l’époque de « Lob City ». Jamal Crawford est ainsi revenu sur l’une des actions les plus marquantes de cette belle aventure aux côtés de Chris Paul et Blake Griffin, son alley-oop pour l’intérieur avec une passe entre les jambes sur une contre-attaque contre Milwaukee, le 7 mars 2013.

« J’avais l’action en tête depuis le lycée, mais je n’avais jamais eu la personne parfaite pour la réussir, » a-t-il déclaré. « J’en avais parlé à Blake en septembre et il m’avait dit : « Oui, je pourrais le faire ». Pour autant, on ne l’avait jamais essayé à l’entraînement, et cette action est arrivée en mars. Ça a juste été spontané ».

Blake Griffin : « Je n’avais aucune idée de ce qu’il allait faire »

Lorsqu’il a réussi à envoyer le ballon en l’air, l’arrière des Clippers s’est souvenu se dire « s’il te plaît, mets-là dedans, sinon le coach va être fou après moi ». Et Blake Griffin, « le meilleur jumpeur du monde », s’est exécuté.

Après l’action, le visage incrédule de l’intérieur traduit l’étonnement ressenti lorsqu’il a vu Jamal Crawford se lancer dans un pareil défi.

« Honnêtement, je n’avais aucune idée de ce qu’il allait faire, » avait confié l’intéressé après le match. « Je pensais qu’il allait l’envoyer sur la planche… Normalement, dans ces situations, on essaie de se regarder pour savoir ce qu’on va faire, mais il ne m’a même pas lancé un regard ! (rires) J’ai un peu été mis devant le fait accompli, je l’avais déjà vu faire son truc entre les jambes à l’entraînement, j’ai juste essayé de finir ».