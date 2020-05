L’année de l’explosion pour Domantas Sabonis

Kevin Garnett, DeMarcus Cousins et Giannis Antetokounmpo. Voici les joueurs avec lesquels Domantas Sabonis partage le fait d’avoir tourné à au moins 18 points, 12 rebonds et 5 passes de moyenne sur une saison depuis vingt ans. Deux MVP et un All-Star, c’est une belle compagnie pour l’intérieur lituanien.



Petit à petit, après une première saison compliquée à Oklahoma City, le fils de l’illustre Arvydas progresse saison après saison à Indiana et c’est en 2019-2020 qu’il aura vraiment explosé, avec les statistiques citées précédemment et une participation au All-Star Game. En l’absence de Victor Oladipo, les Pacers ont appuyé leur jeu sur le collectif et sur la polyvalence de Sabonis.

Il est devenu la plaque tournante d’Indiana. Sabonis n’est pas le plus grand, ni le plus imposant, mais il compense avec son intelligence de jeu, ses bonnes mains et son activité. Il bouge sans cesse pour aller poser des écrans, jouer le pick-and-roll, se placer poste bas ou servir ses coéquipiers. Ainsi, le Pacer pèse sur les défenses.

Sixième des votes pour le trophée de meilleure progression en 2018-2019, Sabonis a franchi un palier cette saison et aura encore des arguments à faire valoir, même si la concurrence est rude.