Les salles sans public n’effraient absolument pas Vince Carter

On ne sait toujours pas si on reverra un jour Vince Carter sur un parquet NBA. Si la saison devait reprendre, est-ce que les Hawks disputeront quelques matches de saison régulière, et si oui, est-ce que l’homme aux 22 saisons NBA enfilera une dernière fois short et maillot ?

« Allez, je veux jouer ! Je me préoccupe davantage de jouer que de savoir s’il y aura des gens dans le public » répond-t-il à Doug Christie dans le Grand Napear Show. « Je l’ai dit à mes jeunes coéquipiers : « Ne vous préoccupez pas des gens dans les tribunes, on a un match à gagner ». Vous comprenez ? Peut-être que seulement pour un moment, ça nous donne l’opportunité de se concentrer sur notre boulot, et on n’a pas à se préoccuper du reste. »

« Combien de fois on s’est préoccupé du public ? »

Au fil des semaines, les discours ont évolué et des joueurs qui ne se voyaient pas évoluer dans des salles vides ont changé d’avis. LeBron James en premier. Pour Vince Carter, il n’y avait pas à se prendre à la tête avec tout ça.

« Je suis content que vous me posiez la question car je mourrais d’envie d’en parler. Je n’ai aucun problème avec l’idée de jouer dans une salle vide. On est des basketteurs, et on doit s’adapter à toutes les difficultés, à tous les changements qui sont apparus. Doug, souviens-toi quand ils ont mise en place la défense de zone, nous avions un problème avec. Mais on s’est adapté, on a trouvé une solution, et c’est comme ça que je vois les choses. »

Pour Vince Carter, les joueurs oubliaient déjà le public dans le feu de l’action, et ils oublieront vite que la salle est vide. « Quand il y a l’entre-deux, que le match débute et qu’on est dans le feu de l’action, combien de fois on s’est préoccupé du public ? On les entend encourager et siffler, je suis d’accord. Mais quand on est dans la compétition, on est dans une bataille. On devrait se concentrer uniquement sur l’adversaire face à nous, et ce qu’on doit faire. Voilà pourquoi, je pourrais jouer dans une salle vide. »

Mais si Vince Carter devait donc rejouer, il ferait ses véritables adieux… sans public.