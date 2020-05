Alvin Gentry évoque avec prudence l’éventuelle reprise de Zion Williamson

Après avoir dû essuyer de nombreuses tempêtes dont une série de 13 défaites en cours de saison, New Orleans a définitivement vu le bout du tunnel lorsque Zion Williamson a fait son retour dans le groupe, le 22 janvier dernier. Victime d’une déchirure du ménisque fin octobre, l’ancien pensionnaire de Duke avait dû observer de longs mois de rééducation pour revenir à 100% et éviter tout risque de rechute.

Pour Alvin Gentry, Zion Williamson a montré en moins de deux mois ce dont il était capable du haut de ses 19 ans, être le leader d’une équipe, celui sur qui on peut compter pour mettre le panier de la gagne.

« Je pense toujours qu’après toutes ces années passées dans la ligue, je n’ai jamais vu un joueur avec un deuxième saut pareil, » a-t-il confirmé. « Cette capacité à rebondir après avoir touché le sol sans que personne n’ait encore eu le temps de bouger, c’est incroyable. On a aussi trouvé qu’il pouvait être un excellent passeur, et quand il sera un peu plus à l’aise ballon en main, tout le monde verra qu’il peut être un joueur d’élite à son poste. C’est tellement un bon gars, un bon coéquipier, que je savais que nos gars le soutiendraient. Ils ont accepté le fait que c’est un gars avec qui on pouvait terminer les matchs, vers qui on peut se tourner quand on a besoin d’un panier, et il fera le bon choix. Comme je l’ai dit, pour ce qui est d’accepter un jeune joueur et de comprendre tout ça, nos gars ont été très bons avec lui et il a été très bon avec nos gars ».

A nouveau en restriction de minutes ?

Afin de pouvoir maintenir cette relation naissante qui commençait à peine à porter ses fruits sur le terrain, le staff des Pelicans devra particulièrement surveiller le retour à la compétition de Zion Williamson.

Après bientôt deux mois d’inactivité, ses premiers pas sur un parquet devront ainsi être scrutés avec attention par le staff médical, qui pourrait inciter Alvin Gentry à opérer un retour progressif à la compétition pour son n°1 de la Draft 2019, si la saison régulière venait à reprendre un jour.

« On va discuter de tout ça, » a poursuivi l’entraîneur. « C’est clair que sa santé sera notre priorité. Ses restrictions de minutes concernaient ses 5-6 premiers matchs après sa reprise. Ensuite, il a donc joué les minutes qu’il aurait normalement jouées, peu importe la situation. Mais c’est quelque chose dont on discutera, parce qu’on fait face à un événement sans précédent. Vous jouez 60 matchs et soudainement la saison s’arrête, puis elle s’apprête à reprendre. Ce serait donc quelque chose de nouveau pour tout le monde. En ce qui le concerne, on fera aussi appel à notre staff médical. Évidemment qu’Aaron (Nelson), Tom (Maystadt) auront leur mot à dire sur la façon dont on fera tourner l’effectif, la façon de nous entraîner et le temps que ça devra prendre. Je vais me réunir avec eux et ils auront leur mot à dire sur tout ça ».