Qui aurait dû défendre sur Michael Jordan lors de cette ultime possession du premier tour de 1989 ? Craig Ehlo ou Ron Haper ? L’histoire a retenu « The Shot » et le premier cité en victime.



Durant l’épisode 3 de « The Last Dance », Jordan a estimé que les Cavaliers avaient fait un erreur en mettant sur lui Ehlo, alors que le meilleur défenseur possible aurait été Harper. Une version confirmée par ce dernier, qui voulait prendre l’arrière des Bulls. Il aurait été réfuté par son coach.

Sauf que Craig Ehlo n’a pas le même souvenir de ces instants sur le banc.

« J’ai défendu sur Jordan pendant tout le quart-temps », se souvient-il pour le Cleveland Plain Dealer. « Je ne me rappelle pas avoir entendu Harper dire qu’il prenait Jordan. Il aurait pu le dire au coach Lenny Wilkens, peut-être même l’a-t-il fait, mais je ne peux pas le confirmer. Je crois qu’on a tous écouté le coach. Après, il est ami avec Jordan depuis leurs saisons à Chicago et ils disent ça avec le recul, donc ça m’a un peu surpris. Même si je n’ai pas mal pris les commentaires de Michael, je pense qu’il parlait d’une erreur du staff. Je ne l’ai pas pris personnellement. »

Pour l’arrière de Cleveland, Harper a donc réécrit l’histoire à son avantage.

« Quand lui et moi étions sur le parquet, il était l’option numéro une en attaque. Donc, pour moi, il était clair que j’allais m’occuper de Jordan pour le laisser se reposer en défense. Harper ne parlait jamais vraiment de défense, non pas qu’il était mauvais dans ce domaine d’ailleurs. Durant ces années à Chicago, comme il était devenu une troisième ou quatrième option, soudainement, il est devenu un gros défenseur. Je n’ai pas le souvenir, avec moi, qu’il voulait vraiment défendre. »