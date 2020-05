Le Top 10 de Paul George au Thunder

L’association entre Paul George et Russell Westbrook n’aura pas donné les étincelles prévues en playoffs avec deux éliminations au premier en 2018 et 2019. Mais pour l’ailier All-Star, elle lui a permis de réaliser la saison la plus aboutie de sa carrière l’an passé avec 28 points, 8.2 rebonds et 2.2 interceptions par match.



Élégant et clutch, attaquant racé et fort défenseur, l’ancien pilier des Pacers et actuel joueur des Clippers a montré la meilleure version de lui-même pendant quelques mois à Oklahoma City. Finissant même troisième du vote pour le MVP et pour le défenseur de l’année en 2019.

On retrouve toutes ses qualités dans ce Top 10 sous les couleurs du Thunder, avec en première place un gros poster sur Giannis Antetokounmpo.