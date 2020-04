Taurean Prince a confiance en ses Nets pour les (éventuels) playoffs

À 18 matchs de la fin de sa saison régulière, Brooklyn pointait à la 7e place de la conférence Est, avec six victoires d’avance sur le premier non qualifié en playoffs, Washington.

Un bilan finalement honorable en l’absence de Kevin Durant et Kyrie Irving, qui n’aura disputé que 20 matchs avec ses nouvelles couleurs, qui permet à Taurean Prince de se projeter d’ores et déjà sur une éventuelle participation en playoffs, si l’exercice 2019-2020 venait un jour à reprendre.

L’ailier des Nets, qui se montre ambitieux, a notamment pris en exemple les récentes victoires contre Boston (129-120 au TD Garden), San Antonio (139-120) et les Lakers (104-102) lors du dernier match en date.

« Je suis très confiant, » a-t-il déclaré. « Je pense qu’on est capable de faire tout ce que les autres équipes font honnêtement, tant qu’on vient pour jouer notre meilleur basket chaque soir. Je veux dire, on a battu plusieurs équipes qui font partie des prétendants au titre, donc il n’y a aucun doute dans notre esprit quant au fait de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. On doit juste être plus réguliers. À un moment donné, j’ai senti qu’on allait faire un pas de géant à l’approche des playoffs avant que l’on ne se retrouve dans une situation qui est hors de notre contrôle », a-t-il ajouté, alors que les Nets restaient sur quatre victoires en cinq matchs.

KD et Kyrie, absents mais fédérateurs ?

Même si la franchise a dû faire face au départ de Kenny Atkinson, le groupe commençait à retrouver l’alchimie qui avait fait son succès la saison dernière, avec l’implication de l’ensemble des forces en présence. Taurean Prince ajoute que même l’aura de Kevin Durant et Kyrie Irving, pourtant blessés, permet à tout le monde d’être concentré sur le futur, avec la perspective de faire partie d’une aventure extraordinaire.

« C’est clair que de jouer avec deux monstres comme KD et Kyrie va aider à éveiller l’intérêt de tout le monde pour une seule chose : le titre, essayer d’atteindre le but ultime, » a-t-il ajouté. « Faire partie de quelque chose comme ça fait de toi un meilleur joueur, et une meilleure personne en dehors du terrain. Tu as le sentiment de faire partie de quelque chose qui a un but, un objectif en tête et qui est prêt à faire n’importe quoi pour y arriver. »

En attendant de retrouver les terrains et un groupe au complet à l’avenir, Taurean Prince s’est fixé un objectif personnel : améliorer sa défense, devenir celui qui défendra sur le meilleur extérieur adverse.

« Je suis définitivement vocal sur et en dehors du terrain. Il y a un rôle que j’aimerais assumer davantage, c’est défendre sur le meilleur joueur adverse et faire de mon mieux pour devenir un meilleur défenseur. Juste de contribuer à l’équipe, avoir un impact positif, sur et en dehors du terrain. Je sais ce qu’il faut pour être une grande équipe et pour gagner. Et je sais ce que j’ai à faire pour y contribuer avec les Nets. C’est mon objectif. »