Les semaines sans shooter n’inquiètent pas Davis Bertans

« Shooter à 3-points me manque tellement », lâchait au début du mois Davis Bertans sur Twitter, avec une émoticône de tristesse. Le shooteur des Wizards venait de retweeter une compilation d’images de lui en train d’envoyer de loin. Le Letton n’a plus fréquenté cette ligne longue distance depuis le 10 mars dernier.

À l’instar de la moitié de son équipe, il fait partie de ces joueurs qui ne disposent pas d’installations à domicile pour continuer à s’exercer. Mais à l’entendre, ça n’a étonnamment pas l’air de le tracasser.

« Non, pas besoin, » lâche-t-il. « Le shoot à ce stade, c’est plus une histoire de confiance plutôt que de répétitions. Peut-être que lorsque j’avais 20 ans, j’avais besoin de beaucoup de répétitions. Maintenant, à 27 ans, je suppose que c’est plus mental que physique. »

Avec ce genre de propos, difficile de ne pas repenser au reportage d’Intérieur Sport consacré à Léo Westermann, du temps où il jouait au Partizan Belgrade. On y voyait également des images de Davis Bertans, son coéquipier de l’époque, souffrir lors d’une séance de tirs.

Un travail qui a payé car depuis son arrivée en NBA, l’ancien Spur convertit 41% de ses tentatives derrière l’arc.

Cette saison à Washington, l’ailier a pris une autre dimension en doublant sa moyenne de points et en suscitant, ainsi, la convoitise de nombreuses franchises NBA.

Aujourd’hui, le Letton doit se contenter de séances de préparation physique avec son équipe, sur Zoom, lorsque sa fille… dort. « C’est « la journée de la marmotte » au quotidien !, » formule le père de famille, en référence au fameux film avec Bill Murray, qui se lève chaque jour à 7 heures du matin. « C’est la même chose chaque jour. Un peu de temps avec ma fille puis essayer de faire de l’exercice à l’appartement. J’ai un vélo pour le cardio. C’est à peu près tout. Le reste de la journée est calqué sur l’emploi du temps de ma fille. »

Sous oublier quelques passages sur les réseaux sociaux, où il s’est fait remarquer il y a quelques semaines en postant un message pour pousser les gens à rester chez eux. « « C’était probablement de la frustration après avoir vu certains États ici et d’autres pays encore autoriser les gens à sortir et à aller à la plage, » commente-t-il aujourd’hui. « C’était au moment où la Floride devenait folle avec le « Spring break » par exemple. Ça m’a juste énervé. Ça va prendre beaucoup plus de temps si les gens sont irresponsables plutôt que de suivre les règles. »