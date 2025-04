Le 27 avril 1950, Red Auerbach débarque sur le banc de Boston

Passé à la postérité pour son travail à Boston, ses titres et ses cigares, Arnold « Red » Auerbach n’a pas commencé sa carrière de coach chez les Celtics. Avant ça, dans la BAA, l’ancêtre de la NBA, il était sur le banc des Capitols. Il a même réussi à les emmener en Finals, en 1949, mais s’est incliné face à George Mikan et aux Lakers.

Puis, après un intérim de quelques mois chez les Blackhawks en 1949-1950, le 27 avril 1950, Red Auerbach s’engage avec les Celtics, qui viennent, deux jours plus tôt, de sélectionner Chuck Cooper, le premier joueur noir drafté de l’histoire de la NBA.

Arrivé à 32 ans…

Le nouveau coach des Celtics a 32 ans et va rester sur le banc pendant 16 saisons. Jusqu’en 1956/57, il qualifiera ses troupes emmenées par Bob Cousy pour les playoffs avec de solides saisons, mais sans atteindre le Graal. Cette année-là, Bill Russell arrive et le duo va alors dominer la NBA comme jamais avant lui et comme personne depuis.

Quasiment 16 ans jour pour jour après sa signature à Boston, le 28 avril 1966, Red Auerbach laisse la place à Bill Russell, qui devient entraîneur/joueur. Lui endosse le costume de dirigeant, toujours chez les Celtics.

En 16 saisons, il aura remporté neuf titres, dont huit de suite entre 1959 et 1966, ainsi que 795 rencontres en saison (66.7% de victoires) et 148 en playoffs (60%). Encore aujourd’hui, seul Phil Jackson, avec ses 11 bagues, a gagné plus de titres NBA que l’ancien patron des Celtics, décédé en octobre 2006.