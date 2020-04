Quand Alex Caruso brillait lors du tournoi NCAA 2016

Avec 8 points, 4.7 passes et 3.7 rebonds de moyenne en 137 matches à Texas A&M, Alex Caruso n’a pas réussi à convaincre les équipes NBA de le drafter en 2016. Pourtant, le meilleur passeur et intercepteur de l’histoire de son université avait terminé sur une bonne note.

En effet, lors du tournoi NCAA 2016, le Laker a commencé doucement avec 3 petits points dans la victoire contre Green Bay, avant de claquer 25 points à 10/16 au shoot et 9 rebonds face à Northern Iowa. Enfin, dans l’élimination des Aggies contre Oklahoma et Buddy Hield, il n’avait inscrit que 8 points.

Dans ces trois matches, il y avait déjà tout ce qui fait du meneur le chouchou du Staples Center, soit de l’énergie, de l’agressivité et quelques actions spectaculaires.