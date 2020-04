Lou Williams raconte son souvenir le plus mémorable de Kobe Bryant

Lou Williams a été invité par ESPN à donner quelques exemples pour illustrer la personnalité de Kobe Bryant et sa passion pour le basket. L’actuel joueur des Clippers, très touché par la disparition de son ancien coéquipier, qu’il a côtoyé lors de la tournée d’adieu de la légende des Lakers, en 2015-2016, a livré deux anecdotes.

Lou Williams a notamment gardé en mémoire ce soir de lourde défaite à Portland, fin janvier, lorsque Kobe Bryant a décidé qu’il toucherait le ballon sur chaque action offensive, ce qu’il a fait jusqu’à la fin de la saison. La seconde, remonte à un mois auparavant, lors d’un match à Denver.

« On était à Denver et Will Barton avait pris feu, » a rappelé Lou Williams, qui a fait peindre chez lui un portrait de Kobe et sa fille en hommage. « Je crois que Will devait probablement être à 25 points à la mi-temps (ndlr : 23). Coach Byron Scott est entré dans le vestiaire et à commencer à dire qu’on allait faire des ajustements sur Will et changer nos aides. Kobe a alors dit : « Je défendrai sur lui en deuxième mi-temps, ne vous inquiétez pas pour ça ». Tout le monde l’a regardé, mais Byron a continué son speech. Kobe a donc insisté : « Non, mais ne vous en faites pas pour lui, je m’en occupe, il ne va même pas exister en deuxième mi-temps ».

On se disait, le gars est super chaud, personne n’arrivera à l’arrêter à ce point, tu vois ? Il avait déjà une confiance très élevée. Kobe a défendu sur lui après la pause et Will Barton a scoré deux points en deuxième mi-temps. »

Moralité ? « Quand il se mettait en tête de faire un truc, il y allait à fond et réussissait d’une manière ou d’une autre. C’était Kobe ».

Ce soir-là, Kobe Bryant avait également brillé en attaque en alignant 31 points, égalant au passage son record de points cette saison (avant son dernière match en carrière à 60 points), et 5 passes décisives pour une victoire 111-107, l’un des rares succès du pire exercice de l’histoire de la franchise (17v-65d).

« Je peux jouer encore un peu, » avait lâché Kobe Bryant, décisif dans le money-time. « C’était un super test pour voir si pouvais encore jouer des deux côtés du terrain ».