Repas, chaussures, employés du Madison Square Garden… R.J. Barrett multiplie les dons

En ces temps de crise, R.J. Barrett a le sentiment « d’oublier » qu’il est un joueur NBA. Le rookie des Knicks confie être quelque peu désorienté par cette « autre réalité » actuelle. Le jeune homme de 19 ans a quitté New York pour se confiner avec sa famille, à Orlando. À distance, il continue de suivre l’évolution de l’épidémie à « Big Apple », secteur géographique le plus gravement touché, et de loin, aux États-Unis.

« Ce qui m’a vraiment frappé, ce sont tous les travailleurs de l’hôpital, » commence-t-il. « Ces gens risquent leur vie puis rentrent chez eux, au contact de leur famille et leurs enfants. Je voulais voir ce que je pouvais faire pour les aider. » R.J. Barrett, dont la mère a grandi à Brooklyn, s’est donc mobilisé pour aider.

Son entourage a ainsi contacté Andrew Cuomo, le gouverneur de l’État de New York, pour avoir une idée des besoins : masques, blouses… Ainsi que des chaussures qu’on soupçonne maintenant de participer à la propagation du virus. Le joueur, sous contrat avec Puma, a ainsi distribué un millier de paires pour le personnel soignant de plusieurs hôpitaux de New York et du Canada, son pays natal.

250 000 dollars de dons au total

Il a également versé 100 000 dollars à la banque alimentaire de Mississauga, une ville de la banlieue de Toronto. « On m’a dit que ce don allait permettre de distribuer 200 000 repas, ça m’a redonné le sourire », témoigne le joueur, qui ne s’est pas arrêté là.

Le Canadien a aussi donné 25 000 dollars pour soutenir les employés du Madison Square Garden : « J’adore jouer là-bas. Je m’entends bien avec les agents de sécurité. Tous ceux qui travaillent au MSG prennent tellement soin de moi. J’ai pensé à tout ce qu’ils font pour nous. Ce sont des gens tellement incroyables. »

Bilan de comptes pour lui : environ 250 000 dollars de dons.

« Si on peut rendre leur vie un peu plus facile et aider les gens à survivre, c’est de cela qu’il s’agit. » Occupé entre famille, jeux vidéos et vieux matches de playoffs, R.J. Barrett dit rester en contact avec ses coéquipiers et le personnel des Knicks : « Tout le monde semble bien aller et essaie de voir comment nous pouvons aider. Le basket nous manque vraiment à tous. »