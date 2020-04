Lou Williams veut finir sa carrière aux Clippers

Malgré ses 18.7 points et 5.7 passes de moyenne, Lou Williams aura du mal à conserver son trophée de meilleur sixième homme. Mais à 33 ans, le plus important pour lui, c’est de rester l’un des meilleurs jokers de la NBA, et surtout dans l’une des meilleures équipes de la NBA. D’ailleurs, selon lui, Doc Rivers a sauvé sa carrière !

« C’est mon histoire avec les Clippers : ne jamais baisser les bras » explique-t-il dans une interview mise en ligne par ESPN. « J’en étais à un stade de ma carrière où je pensais que j’étais fini, et Doc (Rivers) et le reste des gars m’ont offert une seconde jeunesse et m’ont donné la confiance dont j’avais besoin pour relancer ma carrière. Et je vis les meilleures années de ma carrière aux Clippers. »

Avant d’arriver aux Clippers en 2017, Lou Williams n’était pas forcément malheureux puisqu’il avait joué aux Lakers, aux Raptors ou encore aux Rockets. Mais lorsque Houston l’inclut dans l’échange impliquant Chris Paul, il avait le sentiment d’être une simple pièce rapportée, vouée à être coupée.

Sauf que c’est l’inverse qui s’est produit, et il est devenu même une arme essentielle des Clippers, même après les arrivées de Kawhi Leonard et de Paul George. Voilà pourquoi il veut y finir sa carrière.

« C’est décidé. Que toutes les autres équipes m’écoutent, je ne jouerai pour personne d’autre. C’est ma force. Je me suis identifié à ce groupe de joueurs, je me suis identifié à cette franchise, et je ne me vois pas trouver ça ailleurs. »

Au final, Lou Williams se voit jouer encore quatre ans. Comme il est free agent dans un an, il lui faudra convaincre ses dirigeants qu’il mérite un nouveau contrat de trois ans.