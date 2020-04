19 avril 2010 : Utah va prendre l’avantage du terrain à Denver

Joakim Noah avait sans doute la pression pour ce Game 2 du premier tour des playoffs après ses déclarations sur Cleveland. LeBron James et le public de l’Ohio semblaient bien décidés à rabattre son caquet à ce jeune prétentieux, et si « Jooks » a su répondre présent avec 25 points et 13 rebonds, c’est le King qui a eu le dernier mot avec ses 40 points à 16/23 aux tirs – dont un énorme dunk sur James Johnson, un de ses plus beaux selon lui.

Victoire 112-102 des Cavs pour mener 2-0 dans la série.

Dans l’autre conférence, au terme d’un match d’une intensité folle, le Jazz a prouvé sa capacité à répondre au défi physique des Nuggets. Et porté par un Deron Williams transcendant (33 points, 14 passes) et un Kyle Korver assassin, les Jazzmen rentrent à la maison avec l’avantage du terrain en s’imposant 114-111 dans les Rocheuses !

Cleveland 112 – 102 Chicago

Denver 111 – 114 Utah