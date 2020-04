Michael Finley a rencontré les Bulls pour le poste de GM

C’est Mark Cuban qui avait été le premier à évoquer l’idée il y a quelques jours en expliquant que Michael Finley, son vice-président des opérations basket, « serait super » dans le rôle de GM à Chicago. « Il serait bien là-bas, mais je ne sais pas si je lui donnerai la permission d’aller les rencontrer » précisait-il.

Il l’a donné selon ESPN, qui assure que Michael Finley a déjà passé un entretien pour le poste. Ce serait une belle promotion pour l’ancien All-Star, qui gravit lentement les échelons à Dallas depuis 2012, et qui est natif de Chicago.

Il rejoint la liste de candidats concoctés par le nouveau vice-président Arturas Karnisovas, où figurent Marc Eversley (Sixers), Mark Hughes (Clippers) et Matt Lloyd (Magic). On sait aussi que J.J. Polk et Pat Connelly viennent d’arriver dans l’organigramme, et que le premier nommé sera l’assistant du futur GM.