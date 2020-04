Phil Jackson, Dennis Rodman et Steve Kerr vont reprendre le rôle de Kobe Bryant dans l’émission « Detail »

Malgré la disparition tragique de Kobe Bryant en janvier dernier, ESPN a décidé de profiter de l’arrivée du documentaire « The Last Dance » pour produire de nouveaux épisodes de l’émission « Detail », un projet pédagogique lancé par la légende des Lakers en 2018 et qui analyse le jeu du point de vue technique et tactique.

Qui de mieux que Phil Jackson pour reprendre le flambeau et assurer la continuité du programme, lui qui a gagné cinq titres avec le « Black Mamba » après les six récoltés à Chicago ? Le « Zen Master » s’attaquera dès ce dimanche à la fessée 96-54 infligée au Jazz par ses Bulls lors du Game 3 des Finals 1998.

Il passera ensuite la main à Dennis Rodman, qui analysera une victoire face aux Mavs en décembre 1997 lors de laquelle il avait été victime de six fautes intentionnelles de Bubba Wells en trois minutes.

Viendra ensuite le tour de Steve Kerr, avec le Game 2 des Finals de 1998, avant un retour de Phil Jackson pour revenir sur le Game 6, conclu par « The Last Shot » de Michael Jordan.