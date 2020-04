[Collector] Le show de Kevin Durant en demi-finale de la Coupe du monde 2010 contre la Lituanie

Au fil des compétitions internationales, Coupe du monde 2010 ou Jeux olympiques 2012 et 2016, Kevin Durant s’est imposé comme un des meilleurs joueurs de l’histoire de Team USA.

Pour sa première sous ses couleurs nationales, l’ailier des Nets avait illuminé de son talent la Coupe du monde 2010 en Turquie, tournant à 22.8 points de moyenne, ce qui reste un record pour l’équipe américaine. Son meilleur match reste la demi-finale contre la Lituanie, alors invaincue, puisque KD va y inscrire 38 points à 14/25 au shoot.

Bien aidé par Lamar Odom (13 points, 10 rebonds) et Russell Westbrook (12 points, 7 rebonds), le futur MVP du tournoi et champion du monde avait écrasé les Lituaniens (89-74). On se souvient d’ailleurs de son geste après son 5e 3-points du match : il avait montré son maillot à la foule, et l’avait saluée tel un militaire.