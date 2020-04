Le confinement studieux de Norman Powell

Norman Powell a fait le choix de rester actif durant sa période de confinement. L’ailier de Toronto s’est concocté un programme original puisqu’il a décidé de se replonger dans l’apprentissage de la langue des signes ainsi que de l’espagnol. Le joueur de 26 ans, dont la mère était éducatrice spécialisée, avait par ailleurs déjà étudié la langue des signes à l’Université de California.

« C’était plutôt cool pour moi de pouvoir reprendre la langue des signes, parce qu’il y a quelques matchs sur la côte ouest où certains fans malentendants me font signe, a-t-il ainsi confié lors d’une conférence téléphonique. C’est donc très bien de pouvoir … interagir avec eux. J’ai toujours trouvé que c’était une belle langue à apprendre, à maîtriser, et j’aime cette communauté. C’est un passe-temps et un intérêt pour moi depuis que je suis enfant ».

Les Raptors aux petits soins

Dans sa meilleure saison en carrière, Norman Powell a également indiqué que le basket restait sa priorité depuis la suspension de la saison et que les Raptors avaient fait le nécessaire pour le maintenir en condition en lui envoyant carrément un panier de basket pour jouer en extérieur et de l’équipement de musculation.

La communication avec le staff est également permanente, pour ce qui est du physique mais aussi pour évoquer l’évolution de son jeu.

« Les coachs m’ont envoyé des vidéos pour que je les regarde, que j’étudie et que je voie où je peux m’améliorer, a-t-il ajouté. Là où je peux progresser, c’est sur la défense sans ballon. J’ai tendance à être trop accroché à mon joueur et arriver en retard sur les rotations. Et mon attaque vers le cercle, les lectures de jeu… Je pense que j’ai fait un meilleur boulot là-dessus, mais il y a toujours des moments où je lis mal les situations, ou je vais être un peu trop agressif et oublier le joueur démarqué. Ou anticiper ce que je vais faire avec le ballon en main sur pick-and-roll, des choses comme ça ».

Alors que les Raptors ont un titre à défendre, Norman Powell fait également partie des joueurs qui sont prêts à faire des sacrifices, comme se passer des fans, pour que la saison puisse aller à son terme, et il assure se préparer en conséquence.

« Il est évident que nous voulons jouer, aller sur le terrain et être capables de défendre notre titre, a-t-il poursuivi. Nous essayons juste de nous préparer et de rester prêts pour ce que la NBA nous réserve pour essayer de sauver le reste de la saison ».