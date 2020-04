15 avril 2010 : les leaders statistiques et le Top 10 de la saison régulière 2009-2010

Le petit moment de battement entre la fin de la saison régulière et le début des playoffs nous permet de faire un point sur les leaders des différentes catégories statistiques à l’issue de cet exercice 2009-2010.

Aux points d’abord évidemment, c’est Kevin Durant qui s’impose et qui devient du même coup le plus jeune meilleur scoreur de l’histoire de la ligue, à 21 ans, 6 mois et 16 jours pour être exact. Avec 30.1 points, il devance dans ce classement LeBron James, Carmelo Anthony, Kobe Bryant et Dwyane Wade. Que du très, très lourd avec peut-être les cinq meilleurs attaquants de la décennie.

Que du beau monde et du classique également dans les autres catégories : Steve Nash est premier à la passe avec 11 offrandes par match devant Chris Paul (10.7) alors que Dwight Howard domine aux rebonds et aux contres avec 13.2 rebonds et 2.8 contres par rencontre et que Rajon Rondo le fait aux interceptions, avec 2.3 ballons volés par rencontre. Tous les classements sont là.

Côté news, les rookies du mois sont Terrence Williams et Stephen Curry. Et côté bad news, à Portland, Brandon Roy va se faire opérer du ménisque et il ne devrait donc pas disputer les playoffs avec ses Blazers, qui vont affronter les Suns. Autre mauvaise nouvelle, pour l’entraîneur Eddie Jordan, qui s’est fait virer par les Sixers après seulement une saison et un très médiocre bilan de 27 victoires pour 55 défaites.

Le cadeau du jour est offert par la NBA : le Top 10 de la saison régulière, avec l’improbable Sundiata Gaines.