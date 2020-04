Les Bulls autorisés à discuter avec des dirigeants des Sixers, des Clippers et du Magic

Les mouvements ne ralentissent pas à Chicago. Arturas Karnisovas, le nouveau vice-président, continue de monter son équipe pour redresser la franchise des Bulls. On sait déjà que J.J. Polk et Pat Connelly viennent d’arriver et que le premier nommé sera l’assistant du futur GM.

Justement, pour ce poste, ESPN nous confirme que des autorisations pour des entretiens ont été délivrées afin d’échanger avec Marc Eversley (Sixers), Mark Hughes (Clippers) et Matt Lloyd (Magic).

Le premier cité est à Philadelphie depuis 2016, après être passé par Toronto et Washington, où il occupe le poste de vice-président de la partie sportive. Le second est l’actuel assistant GM des Clippers ainsi qu’un ancien des Knicks, et il travaille avec Lawrence Frank. Enfin, Matt Lloyd est bien connu des Bulls puisqu’il a longuement travaillé dans l’Illinois, notamment en tant que scout, avant d’arriver en Floride. Ce dernier est le bras droit de John Hammond.