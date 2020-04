14 avril 2010 : la saison régulière terminée, on connaît les affiches des playoffs !

En s’imposant en Caroline du Nord 98-89 face aux Bobcats, les coéquipiers d’un Joakim Noah une fois de plus monstrueux (21 points, 13 rebonds) n’ont laissé aucun espoir aux Raptors et ils arrachent la 8e place synonyme de playoffs ! Toronto a gagné pour rien, avec des fans qui ont longuement scandé le nom d’un Chris Bosh qui pourrait partir et qui peut vraiment s’en vouloir d’avoir raté ce layup de la gagne contre Golden State il y a quelques jours…

Pendant ce temps, les Heat bataillait en prolongation et il aura fallu dix minutes de temps additionnel aux coéquipiers d’un Dwyane Wade au repos pour vaincre les Nets 94-86. Ce qui permet aux Floridiens de conserver au final la 5e place du classement aux dépens des Bucks, vainqueurs 106-95 de Celtics déjà assurés de la 4e place. On aura donc droit à un sacré choc Boston-Miami au premier tour tandis que les Bucks affronteront les Hawks.

Dallas à l’assaut de San Antonio

À l’Ouest, le grand gagnant est… Dallas, qui termine 2e de la conférence Ouest. Vainqueurs des Spurs d’un énorme DeJuan Blair (27 points, 23 rebonds), les Mavs sont donc les dauphins des Lakers et ils affronteront au premier tour… San Antonio !

Vainqueur du Jazz, Phoenix termine finalement 3e, et défiera les Blazers de Nicolas Batum. Malgré le double-double du Français, Portland a subi la loi des Warriors et de leur rookie Stephen Curry, auteur de 42 points, 9 rebonds et 8 passes. Après OKC, le meneur de Golden State fait déjà de Portland un de ses ennemis préférés.

Voici donc les affiches du premier tour :

EST

Cleveland (1) – Chicago (8)

Orlando (2) – Charlotte (7)

Atlanta (3) – Milwaukee (6)

Boston (4) – Miami (5)

OUEST

LA Lakers (1) – OKC (8)

Dallas (2) – San Antonio (7)

Phoenix (3) – Portland (6)

Denver (4) – Utah (5)

Atlanta 99 – Cleveland 83

Boston 95 – 106 Milwaukee

Charlotte 89 – 98 Chicago

Dallas 96 – 89 San Antonio

Houston 115 – 123 New Orleans

LA Clippers 107 – 91 LA Lakers

Miami 94 – 86 New Jersey

Minnesota 98 – 103 Detroit

Oklahoma City 114 – 105 Memphis

Orlando 125 – 111 Philadelphie

Portland 116 – 122 Golden State

Toronto 131 – 113 New York

Phoenix 100 – 86 Utah

Washington 98 – 97 Indiana

