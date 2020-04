4 avril 2010 : les Celtics se relancent contre LeBron James, les Lakers subissent la loi des Spurs

Les deux superbes affiches de la soirée allaient forcément donner leur lot d’enseignements. À Boston, les Celtics ont prouvé qu’ils savaient répondre présents quand il le fallait, en battant les Cavs d’un LeBron James en contraste.

Dépassé durant trois quart-temps, il a ramené son équipe devant dans le « money time » alors qu’elle comptait 17 points de retard, avant de rater des lancers cruciaux et le tir de la gagne. Il termine avec 42 points, 9 passes et 7 rebonds, mais le collectif celte a fait la différence devant son public, avec un Ray Allen à 33 points.

De l’autre côté du pays, les Lakers prouvent eux que leur victoire face au Jazz était un trompe-l’oeil : les hommes de Phil Jackson encaissent en effet une quatrième défaite en six matchs contre des Spurs impitoyables, toujours privés de Tony Parker, mais emmenés par Tim Duncan (24 points et 11 rebonds) ainsi que Manu Ginobili (32 points) évidemment. Le classement à l’Ouest est toujours aussi indécis, avec trois victoires d’écart entre le 2e et le 8e.

Don Nelson qui rit, Chris Bosh qui pleure

À l’Est, Orlando s’assure presque la deuxième place avec cinq succès de plus que les Hawks, alors que Toronto, huitième, vit un cauchemar.

Revenus au contact des Warriors de Stephen Curry (29 points, 12 passes et 8 rebonds) dans le dernier quart, les Raptors ont eu une énorme chance de l’emporter : après une ultime remise en jeu perdue par Ronny Turiaf, Chris Bosh, jusqu’ici énorme avec 42 points et 13 rebonds, a raté le plus facile et plongé sa franchise dans le doute.

L’image de l’intérieur, agenouillé les mains sur la tête, est terrible, et contraste avec la joie des Warriors, qui offrent à Don Nelson une 1 332e victoire en carrière lui permettant d’égaler le mythique record de Lenny Wilkens.

Boston 117 – 113 Cleveland

Indiana 133 – 102 Houston

LA Clippers 107 – 113 New York

LA Lakers 81 – 100 San Antonio

Oklahoma City 116 – 108 Minnesota

Orlando 107 – 92 Memphis

Toronto 112 – 113 Golden State

Washington 109 – 99 New Jersey

Le classement du jour est là.