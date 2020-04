Covid-19 : Jeremy Lin prêt à mettre un million de dollars sur la table

« À la fin de tout ça, on prendra tous le temps de se regarder dans le miroir, et on ne pourra pas se mentir sur la façon dont on a agi. J’ai bon espoir que l’on soit fier de ce que l’on verra. Chaque acte de bonté compte, chaque choix positif va s’additionner. Dans l’adversité, on va persévérer, face au défi, on trouvera les solutions. Dans la peur, on gardera la foi. Et dans l’obscurité, on sera la lumière ».

C’est par ces mots que Jeremy Lin a conclu sa lettre publiée sur « The Player’s Tribune ». L’ancien joueur NBA y raconte la façon dont il a vécu la pandémie depuis ses débuts en Chine jusqu’au Etats-Unis.

Déjà 500 000 dollars garantis à « Direct Relief » et « Feeding America »

Le meneur de jeu, au cœur des relations très tendues entre les Etats-Unis et la Chine, a assez mal vécu le manque d’unité en ces temps difficiles, lui qui avait déjà dû revenir sur les propos du président américain qui évoquait le terme « virus chinois » pour parler du Covid-19.

Face à tant de médiocrité, Jeremy Lin a décidé de montrer la voie à sa mesure en rappelant que chacun pouvait faire un geste pour que la lumière puisse vaincre de l’obscurité.

C’est ainsi qu’il a annoncé faire un don de 500 000 dollars à « Direct Relief » et « Feeding America » et s’engager à verser la somme équivalente à chaque don qui sera ensuite effectué, à hauteur de 500 000 dollars supplémentaires, ce qui pourrait donc rapporter jusqu’à 1 500 000 aux deux organismes précédemment cités.

« Je mettrai également en avant les organisations qui éclairent les ténèbres en ce moment, et j’explorerai d’autres moyens pour qu’on puisse s’impliquer davantage. Je suis ouvert à toutes les idées ! », a-t-il ajouté.