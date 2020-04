13 avril 2010 : Derrick Rose tape sur Boston, John Paxson sur Vinny Del Negro…

« Chicagooooo, ton univers impitoyaaaableeee ».

On aurait aimé parler seulement de la belle victoire des Bulls face aux Celtics mais voilà, ce succès, pourtant si important dans l’optique des playoffs, est terni par les révélations d’un accrochage entre Vinny Del Negro, le coach des Bulls, et John Paxson, le vice-président.

Le 30 mars dernier, les Bulls s’inclinent face aux Suns et Joakim Noah joue 27 minutes. Le Français vient de reprendre et Vinny Del Negro a pris sur lui de le faire jouer autant. Il a entravé les consignes du staff médical qui exigeait que Joakim Noah ne joue pas plus d’une dizaine de minutes par match.

John Paxson, vice-président de la franchise, est furax. Il va dire ses quatre vérités à Del Negro. Il le pousse deux fois, puis l’attrape par le col, et c’est finalement Bernie Bickerstaff qui vient les séparer.

Vinny Del Negro n’a pas bougé, et il a sans doute eu raison. Mais… quelques jours plus tard, souvenez-vous, il va limiter le temps de jeu de Joakim Noah à 35 minutes, le sortant lors de la prolongation face aux Nets. Il ne s’est pas posé la question contre les Celtics avec 46 minutes de jeu pour son pivot.

Shannon Brown et Derrick Rose en très, très haute altitude

Heureusement, sur le parquet, Derrick Rose (39 points, record en carrière, et la première place du Top 5 de la nuit) et Kirk Hinrich (30 points) ont permis à leurs fans de penser à autre chose… et ont planté Boston à la quatrième place de la conférence.

Pas plus d’enseignement à l’Ouest après cette soirée, malgré la victoire d’Utah et le très joli coup de Phoenix, qui s’impose contre Denver. Il faudra attendre la dernière soirée pour connaître les affiches des playoffs.

Chicago 101 – 93 Boston

Golden State 94 – 103 Utah

LA Lakers 106 – 100 Sacramento

Phoenix 123 – 101 Denver

Le classement est là.