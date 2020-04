Pour le patron des Warriors, le départ de Kevin Durant était finalement un mal pour un bien

Il s’en est passé des choses en quelques mois du côté des Warriors… Il y a un an, l’équipe se préparait à aller chercher un troisième titre d’affilée et rêvait d’une intersaison fructueuse pour poursuivre cette dynastie.

Quelques semaines plus tard, en plein mois de juin, ce sera l’hécatombe : Kevin Durant puis Klay Thompson se blessent très gravement, et les Raptors s’imposent en finale. Pire, Kevin Durant fait ses valises à Brooklyn, provoquant l’explosion de l’effectif.

Neuf mois plus tard, la NBA est à l’arrêt, les Warriors sont derniers de la NBA, et Joe Lacob se dit que finalement le départ de Kevin Durant était un mal pour un bien… « Il n’aurait pas joué cette année, il est blessé. Nous aurions et une énorme masse salariale » rappelle le propriétaire des Warriors sur le podcast TK Show. « Je pense peut-être que c’était la meilleure chose. On est en mesure de reconstruire un petit plus tôt que prévu, et peut-être que le long terme prouvera que c’était la bonne chose. Je suis un optimiste, et je regarde toujours le bon côté des choses. Oui, il est parti, et c’est le point négatif, mais le positif, c’est que ça nous a donné une chance d’avancer plus vite et de passer à la prochaine étape. »

Une chose est sûre, l’équipe veut très vite retrouver les sommets car le trio Thompson-Green-Curry a dépassé les 30 ans, et ils n’ont plus de temps à perdre.

« C’était notre plan, et jusqu’à nouvel ordre, ce sera notre plan pour l’année prochaine et les années suivantes » prévient Joe Lacob. « Cependant, beaucoup de choses pourraient changer, et on devra s’adapter, comme n’importe quelle autre équipe, quel que soit le nouvel ordre mondial, quelle que soit la nouvelle situation en NBA. »