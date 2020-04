Tournoi NBA 2K : Devin Booker l’emporte face à son coéquipier Deandre Ayton en finale

Il y avait deux Suns et deux Clippers dans le dernier carré du tournoi NBA 2K, mais c’est une finale 100% Arizona qui a eu lieu, Devin Booker et Deandre Ayton éliminant respectivement Montrezl Harrell et Patrick Beverley.

Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de jeu vidéo de NBA, puisqu’il est membre d’une équipe d’e-sports et qu’il fait souvent des lives de ses parties de Call of Duty sur Twitch, Devin Booker s’est finalement imposé face à son coéquipier, terminant la compétition invaincu après les deux succès (72-62 et 74-62) en finale.

Il avait choisi les Rockets puis les Nuggets, Deandre Ayton optant de son côté pour les Lakers puis les Bucks.

« J’avais dit dès le début que ce serait Deandre et moi pour le titre, et c’est comme ça que ça s’est fini », a conclu l’arrière des Suns. « Je jouais beaucoup en grandissant. C’est une question de timing et de coordination des yeux. »

Vainqueur de 100 000 dollars, dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, Devin Booker a partagé la somme entre Direct Relief, une association qui tente « d’améliorer la santé et les conditions de vie des personnes touchées par la pauvreté ou les situations d’urgence en mobilisant et en fournissant les ressources médicales de première nécessité », et Arizona Food Bank Network, qui distribue de son côté des repas aux personnes dans le besoin.