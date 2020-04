Bogdan Bogdanovic, la priorité des Kings durant la free agency

Désormais installé dans le cinq majeur des Kings, en lieu et place de Buddy Hield, Bogdan Bogdanovic arrive au terme de son contrat de trois ans à Sacramento, et tout le monde se demande si le Serbe va rester…

Habitué à gagner en Europe, l’arrière a-t-il réellement envie de poursuivre l’aventure en Californie du Nord, dans un club qui n’a plus connu les playoffs depuis 2006 ? Surtout qu’il est en concurrence avec le volubile Buddy Hield, prolongé au prix fort l’été dernier et qui a beaucoup de mal à accepter d’être désormais replacé sixième homme.

« Évidemment, j’aimerais rester. Je me suis installé ici. J’ai une maison et ma sœur est à l’université, et c’est donc plus facile » expliquait-il en amont de la « trade deadline ». « Mais il faut se préparer à tout, surtout après ce qu’il s’était passé lors de la première année. Vous connaissez toujours la date, et vous savez que ça peut être vous. Il faut être prêt, bosser sur son jeu et se préparer à tout sur le plan mental. »

Surtout, Vlade Divac compte énormément sur lui et selon The Athletic, Bogdan Bogdanovic est même la priorité du GM pour la prochaine free agency. Comme il est « free agent protégé », les Kings ont la main sur son avenir en NBA et peuvent s’aligner sur toutes les offres extérieures qui seront faites au joueur de 27 ans.

Et c’est apparemment bien ce qu’ils ont l’intention de faire, l’autre priorité étant de recruter un défenseur de bonne taille sur les ailes, afin de pouvoir lutter face aux ailiers (LeBron James, Kawhi Leonard…) de la conférence.