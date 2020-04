[Collector] La Slovénie de Goran Dragic et Luka Doncic écarte l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2017

En route vers le premier titre européen de son histoire, la Slovénie croise l’éternelle Espagne de Pau Gasol en demi-finale. Mais la Roja a les jambes lourdes, et devra s’avouer vaincue face aux cannes de feu de Goran Dragic, et aux 18 ans d’un Luka Doncic pas très adroit mais aux portes du triple-double (11 points, 12 rebonds et 8 passes).

Avec leur fougue, les joueurs d’Igor Kokoskov résistent aux centimètres espagnols sous le cercle et imposent un rythme que la troupe de Ricky Rubio ne peut pas suivre. Pour filer (92-72) vers la finale.

Une victoire qui symbolise la superbe compétition de la Slovénie, avec tout un groupe au diapason, en témoignent les belles contributions de Klemen Prepelic (13 points à 3/4 de loin), du naturalisé Anthony Randolph (15 points à 3/3 de loin) et du valeureux Gasper Vidmar sous le cercle, face aux frères Gasol et leurs remplaçants.

BOXSCORE